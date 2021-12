Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi giovedì 9 dicembre

La Lombardia, ormai in piena quarta ondata, continua a fare i conti con l'emergenza covid. I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, giovedì 9 dicembre arriverà nel tardo pomeriggio - invitano tutti a tenere alta la guardia.

Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilimente vicino al 2% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Tra zona gialla e vaccini

La paura, con questi numeri, è che la zona gialla non sia più soltanto uno spauracchio all'orizzonte. A Milano, stando ai dati della settimana 1-7 dicembre, si contano 175 contagi covid ogni 100mila abitanti. Proprio l'incidenza superiore ai 150 casi ogni 100mila abitanti è uno dei parametri per il passaggio in zona gialla, insieme alle soglie di occupazione degli ospedali. E infatti per cercare di "prendere tempo", ma anche per allinearsi alla media nazionale, nelle scorse ore la regione ha aumentato i posti letto di terapia intensiva disponibili.

Buone notizie, invece, arrivano dalla campagna vaccinale, che - parole del governatore Attilio Fontana - "sta andando bene per quanto riguarda le prime due dosi ma sta andando benissimo per la terza dose". Quattro milioni di lombardi, il 40% in pratica, hanno già prenotato il 'booster' e un milione e mezzo lo ha ricevuto.

"Questa è la strada giusta e io sono convinto che seguendola con la stessa determinazione potremo trascorrere un Natale sereno", ha commentato Fontana. E questo anche perché "la terza dose può contribuire ad allontanare il rischio della nuova variante" Omicron, ha concluso il governatore.