Bollettino covid, 40 mila nuovi positivi in Lombardia. I dati del 13 gennaio 2022

Sono 39.683 i nuovi positivi al covid nelle ultime ventiquattr'ore, secondo i dati diffusi da Regione Lombarrdia nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio, a fronte di 237.324 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dunque del 16,7%.

Le persone ricoverate nei reparti lombardi di terapia intensiva sono 257, quattro in più; i ricoverati non in terapia intensiva sono ora 3.452, cioè 135 in più. Le differenze sono, come sempre, un 'saldo' tra gli ingressi e le dimissioni. 52 infine, purtroppo, le persone decedute per covid nelle ultime ventiquattr'ore.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi al covid sono 13.192, di cui 5.159 a Milano città. Nelle altre province lombarde spicca il dato di Brescia (5.363), a cui seguono Bergamo e Monza-Brianza (oltre tremila), Varese (quasi tremila), Como e Pavia (oltre duemila).