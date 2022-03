Covid, il bollettino di mercoledì 16 marzo: 1.400 nuovi positivi a Milano città

Continua la lotta al covid anche a Milano e in Lombardia. Come di consueto, i dati sono stati forniti nel pomeriggio. Quelli di mercoledì 16 marzo dicono che i nuovi positivi, in ventiquattr'ore, sono stati 8.183, l'11,2% rispetto ai tamponi processati (72.948).

Diminuiscono di due persone i ricoverati in terapia intensiva (sono ora 71), di venti persone i ricoverati negli altri reparti ospedalieri (sono ora 809). Le persone decedute per covid sono 11 nelle ultime ventiquattr'ore.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 2.962, di cui 1.400 a Milano città. Nelle altre province la situazione è la seguente: 893 a Brescia, 774 a Varese, 709 a Monza-Brianza, 472 a Bergamo, 465 a Como, 409 a Pavia, 320 a Mantova, 309 a Lecco, 240 a Cremona, 146 a Lodi e 101 a Sondrio.