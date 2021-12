Bollettino covid 29 dicembre a Milano e in Lombardia

Occhi puntati sull'andamento della pandemia che, visto il recente aumento dei contagi e ricoveri, pone per la Lombardia, e quindi per Milano, il concreto rischio di entrare in zona gialla. Verrà divulgato nel pomeriggio il consueto bollettino di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, con i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, pazienti ricoverati, gravi e non, e decessi.

Ieri, 28 dicembre, in regione si registravano altri 28.795 positivi su 224.557 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 12.8% (lunedì era dell'11,4); + 159 ricoveri nei reparti ordinari e + 6 nelle terapie intensive; ancora 28, purtroppo, i decessi associati al covid.