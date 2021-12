Bollettino covid, i dati del 15 dicembre: in Lombardia 4.765 nuovi positivi, 703 a Milano città

Sono 4.765 i nuovi positivi al covid in Lombardia, secondo il bollettino diramato come di consueto nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 dicembre 2021. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 134.761, portando il tasso di positività al 3,5%. I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 145, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece quattro in più, ovvero 1.189. Infine, purtroppo sono decedute per covid altre ventinove persone in Lombardia.

I positivi al covid nella Città metropolitana di Milano riscontrati nelle ultime 24 ore sono 1.687, di cui 703 a Milano città. Nelle altre province lombarde, i positivi sono 542 a Monza-Brianza, 535 a Brescia, 480 a Varese, 303 a Como, 250 a Bergamo, 219 a Pavia, 156 a Mantova, 128 a Lodi, 90 a Cremona, 83 a Lecco e 54 a Sondrio.

Rallentamenti negli hub vaccinali

Nel pomeriggio di mercoledì, disagi e rallentamenti nei centri vaccinali lombardi, che si sono trovati a fare i conti con un problema informatico che ha mandato nel caos le somministrazioni per circa un'ora. In alcuni hub, pur di non fermare la "macchina", medici e infermieri hanno annotato a mano i dati dei pazienti per ovviare al down del portale.

"Oggi pomeriggio, tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull'infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da 'Poste spa'. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione", ha poi spiegato l'assessorato al Welfare in una nota, sottolineando che, in circa 40 minuti, il sistema è tornato a funzionare.