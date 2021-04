Boom di viaggiatori negli aeroporti di Milano per Pasqua

In tutto sono 20mila, di cui 2500 diretti alle Canarie e in Spagna

Pasqua blindata ma non per chi ha deciso di volare all'estero. Vi avevamo già parlato del paradosso delle norme previste dal governo: durante le feste i lombardi potranno raggiungere, ad esempio, la Groenlandia, ma non uscire dalla Regione, fosse anche solo per raggiungere la vicina Piacenza. In tanti, dopo oltre un anno di pandemia, hanno approfittato di questa possibilità decidendo di trascorrere le vacanze lontano, con ben 20mila passeggeri attesi sabato 3 aprile negli aeroporti di Milano.

Il volume dei viaggiatori è ancora lontano da quello dei tempi pre covid, ma nella settimana di Pasqua risulta comunque in crescita. Ta il 1° marzo e il 7 aprile dagli scali milanesi, fra arrivi e partenze, passeranno 139,600 viaggiatori, di cui 88 mila a Malpensa e 51.600 a Linate.

La giornata clou, con 20mila passeggeri su entrambi gli aeroporti del capoluogo lombardo, sarà sabato 3 aprile, giornata in cui sono anche in arrivo da New York i primi voli covid tested: chi li utilizza può fare un tampone all'arrivo, evitando, se risulta negativo, di dover osservare quarantena o isolamento fiduciario.

Popolarissime come destinazione sono le miti isole Canarie e la Spagna dove per Pasqua 2.500 viaggiatori hanno deciso di trascorrere le vacanze approfittando dei 19 voli in partenza da Milano e diretti nella penisola iberica tra il 3 e il 7 aprile.

Diversi, già venerdì 2 aprile, anche i milanesi che si sono presentati in Stazione Centrale per partire alla vigilia delle festività. Sempre le regole stabilite dal governo per questi giorni permettono infatti di raggiungere le seconde case (anche se alcune regioni hanno imposto restrizioni a livello locale). Molti poi anche i viaggiatori che per Pasqua hanno deciso di tornare a casa.