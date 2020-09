Coronavirus, Briatore: "Sono in superforma, pronto per ripartire"

"Super in forma e pronto per ripartire". Così si definisce Flavio Briatore, in isolamento dall'amica Daniela Santanchè dallo scorso 29 agosto, dopo essere risultato positvo al covid mentre si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

"Ciao amici, follower, non sono sparito. Eccomi qua. Sto bene e vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni - dice il patron del Billionaire in un video postato sul suo profilo Instagram -. Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato. Stiamo monitorando tutto quello che succede".

"Il tempo passa abbastanza velocemente - continua l'imprenditore -, sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è solo bravo, di più. Per cui sto bene. Mi vedete? Sto bene, in superforma, pronto per ripartire. E dobbiamo ripartire, alé. Un abbraccio a tutti. Ne sono passate tante, e anche questa passerà. L'importante è sempre aver voglia di andare avanti e non fermarsi mai. Non ci fer-me-remo mai. Ciao!".