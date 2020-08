Il San Raffaele conferma ufficialmente: "Briatore ha il coronavirus"

Il manager Flavio Briatore ha contratto il coronavirus, Sars-Cov-2. La conferma ufficiale, dopo 24 ore di smentite e silenzi, arriva con una nota del San Raffaele, ospedale milanese dove il 70enne proprietario del Billonaire è ricoverato da un giorno.

"L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2", scrive il nosocomio.

"Il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati. L’ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio", sottolineano dalla direzione, dando una spiegazione ai malumori che volevano Briatore ricoverato (a pagamento) in un reparto non covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota è firmata dai medici Giulio Melisurgo, il curante e Pasqualino D’Aloia, direttore professioni sanitarie del San Raffaele.