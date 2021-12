Troppe code: il comune milanese riserva i tamponi solo ai residenti

Porte chiuse per i non residenti. Il comune di Buccinasco ha deciso di riservare il servizio di tamponi rapidi anti covid nella farmacia comununale di via Marzabotto soltanto a chi vive in paese. L'intervento del sindaco Rino Pruiti è arrivato dopo il caos degli ultimi giorni, con una vera e propria corsa ai test - a Buccinasco, a Milano e nel resto della regione - che ha causato file mostruose fuori dalle farmacie.

“Vista la situazione di disagio degli ultimi giorni, con code e attese lunghissime - ha spiegato il primo cittadino - e sentiti farmacisti, infermieri e volontari, abbiamo deciso di riservare il servizio di tamponi rapidi esclusivamente a chi risiede a Buccinasco" a partire dal 1 gennaio.

"Negli ultimi giorni in tutto il territorio la situazione è diventata insostenibile e crediamo sia giusto anche limitare gli spostamenti tra comuni, migliorando la gestione delle code in farmacia", ha proseguito il sindaco. Che non ha risparmiato qualche stoccata: "Ancora una volta dobbiamo sopperire alle mancanze di Ats, regione Lombardia e Stato, cercando soluzioni per la nostra cittadinanza con le risorse comunali e la collaborazione degli instancabili volontari comunali e della protezione civile".

"Stiamo lavorando per riuscire ad aprire nei prossimi giorni un secondo punto tamponi presso la farmacia comunale 2 di via Don Minzoni, compatibilmente con la possibilità di trovare infermieri disponibili, un’impresa davvero non facile in questo momento - ha rimarcato Pruiti -. Ringrazio di cuore i farmacisti, gli infermieri, i volontari e gli agenti di polizia locale che nelle ultime settimane, e soprattutto negli ultimi giorni, hanno lavorato instancabili al freddo per garantire il servizio, con una disponibilità e una professionalità davvero encomiabili. Non è più possibile però costringere sia il personale che gli utenti a ore e ore di coda, la scelta di limitare il servizio ai soli residenti - ha concluso - è praticamente obbligata e di buon senso".