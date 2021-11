Burioni interviene sulla nuova variante sudafricana: "Prudenza è d'obbligo"

Quarta ondata da una parte, nuova variante sudafricana dall'altra: il coronavirus torna decisamente in cima alle proccupazioni del Governo e delle amministrazioni locali. Lo dimostrano la decisione dell'Esecutivo di introdurre il green pass rafforzato e quella di Palazzo Marino di obbligare i cittadini a indossare la mascherina all'aperto anche in zona bianca nelle vie del centro.

Sulla variante sudafricana, però, al momento non si sa moltissimo. Per dirla con le parole di Roberto Burione, medico e professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, "sulla nuova variante ancora non si sa sostanzialmente niente. Per cui, fermo restando che bisogna stare all'erta, non fatevi prendere dal panico. Di varianti potenzialmente pericolose ne sono apparse (e sparite) molte nei mesi scorsi, speriamo che questa faccia la stessa fine".

"Ovviamente - aggiuge Burione su Twutter - la prudenza è d'obbligo. Per cui fa benissimo il nostro paese a bloccare gli ingressi dalle zone dove è presente". E infatti, l'Italia è uno di quegli stati che ha deciso di bloccare le persone provenienti dai paesi della regione sudafricana. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia alle persone che negli ultimi 14 giorni siano state in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia e Eswatini (ex Swaziland). Tutti Paesi dai quali non ci sono voli diretti per l'Italia. "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione", ha precisato Speranza.

La nuova variante del virus Sars-CoV-2 identificata in Sudafrica presenta numerose mutazioni della proteina Spike, il principale meccanismo che il virus utilizza per infettare le cellule bersaglio. Le mutazioni della nuova variante sudafricana sarebbero trentadue nello specifico. E almeno a livello teorico potrebbero aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi, aggirando la protezione offerta dai vaccini. La mutazione è stata denominata B.1.1.529 ed è già sotto osservazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che al momento la classifica tra le varianti da monitorare.