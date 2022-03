Ecco perché Omicron 2 non dovrebbe preoccuparci

"Buone notizie. Dati di laboratorio (non clinici) indicano che il vaccino funziona bene anche contro la ancora più contagiosa (siamo a livelli record di contagiosità!) Omicron2. Però ci vogliono 3 dosi, due non sembrano bastare". Lo twitta il virologo Roberto Burioni, dell'università Vita Salute San Raffaele di Milano, postando uno studio statunitense pubblicato sul 'New England Journal of Medicine'.

A gennaio, Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, spiegava perché Omicron 2 non fosse esattamente una brutta notizia. "Per il momento omicron 2 non cambia lo scenario e non bisogna allarmarsi già in partenza. Anzi - aveva detto - se questa evoluzione va verso la conferma di varianti stile omicron, ben venga. Che queste varianti siano possibili è nella natura di Sars-CoV-2 e non ci deve sorprendere. È un virus che ci ha abituato in questi 2 anni, in cui è stato seguito anche per questo aspetto, alla generazione di varianti che possono avere una maggiore o minore fortuna, a seconda del vantaggio che conferiscono".

"Quando Sars-CoV-2 non circolerà più o circolerà molto meno, allora avremo una situazione più tranquilla anche rispetto a questo aspetto. Però devo dire che, se l'andamento con omicron 2 è una conferma delle caratteristiche biologiche della variante omicron, io ho una visione non negativa. Si infetterebbero tante persone - aveva precisato - ma tante persone tra i vaccinati non avranno sintomi o sperimenteranno sintomi risibili".