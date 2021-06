Quasi centomila lombardi hanno già cambiato l'appuntamento per la seconda dose

Sono meno di centomila i lombardi che hanno spostato l'appuntamento per la seconda dose del vaccino anti covid. Lo riferiscono fonti di Regione Lombardia. La maggior parte (quasi sessantamila) lo ha fatto il primo giorno, ovvero venerdì 25 giugno. Il giorno successivo, cioè sabato, circa ventiduemila cambi, mentre domenica almeno diecimila hanno fatto lo stesso.

Le regole sono precise: si può fare il cambio una sola volta e, raccomanda la Regione, solo in caso di vera necessità; tuttavia nessuno controllerà per verificare la veridicità del motivo che, tra l'altro, non va nemmeno dichiarato quando si modifica l'appuntamento. Le altre due regole: occorre rispettare l'intervallo di tempo previsto per la seconda dose del proprio vaccino (ci pensa il sistema in automatico a consentire le date all'interno di quell'intervallo ed escludere le altre) e la data prescelta per il cambio deve essere almeno sette giorni più avanti rispetto a quella in cui si effettua la modifica.

Disponibilità limitate per cambiare appuntamento

Chi ha provato a modificare l'appuntamento si è però trovato di fronte alla scarsità di slot disponibili. Del resto la Lombardia è una delle Regioni più efficienti a riguardo dell'uso delle dosi disponibili (siamo ad oltre il 93%) e questo significa che, nei vari centri vaccinali, i posti "liberi" sono ormai pochi. Quasi sempre le proposte alternative sono in centri anche molto lontani. Una lettrice ci ha segnalato di avere scoperto che la sua prenotazione era stata "smarrita" dal sistema proprio tentando di cambiare data. Ha così potuto inoltrare una segnalazione e la sua pratica è andata a posto: senza tentare di cambiare prenotazione, non se ne sarebbe mai accorta.