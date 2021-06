Seconde dosi del vaccino covid: fra pochi giorni i lombardi possono spostare l'appuntamento

Si avvicina il giorno da cui i lombardi potranno cambiare l'appuntamento per la seconda dose del vaccino contro il covid. Da venerdì 25 giugno il portale (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) sarà a disposizione anche per questa operazione, tanto attesa da molti. Finora, infatti, l'appuntamento per la seconda dose (almeno per chi ha prenotato con il portale di Poste) viene dato il giorno della prima somministrazione ed è "fisso", non modificabile se non per gravi ragioni.

La possibilità di cambiare l'appuntamento viene incontro a chi, soprattutto nei mesi estivi, non rinuncia alle vacanze durante le ferie. Non vi sarà un controllo sulla ragione per la quale si chiede il cambio di appuntamento, come hanno spiegato più volte i vertici regionali e il commissario lombardo alle vaccinazioni Guido Bertolaso: nessuno chiederà l'esibizione di un biglietto o di una prenotazione di albergo, insomma. Tuttavia la Regione ha chiesto e chiede di agire con buon senso, di cambiare prenotazione solo se c'è una ragione importante o un caso di necessità, altrimenti si creerebbero inevitabili problemi di agenda sulle vaccinazioni.

Può cambiare data chi ha richiamo dal 2 luglio

La condizione che viene richiesta è semplicemente che si cambi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data in cui ci si dovrebbe vaccinare. Se, per esempio, il richiamo è ora fissato per il 10 luglio, si può cambiare data entro il 3 luglio. Non dopo. Questo significa anche che chi ha il richiamo fino al primo luglio compreso non può cambiare la data, perché non c'è il lasso di tempo richiesto per farlo.

Si può, ovviamente, cambiare non solo la data ma anche l'orario e il luogo per vaccinarsi. L'unica accortezza è che la nuova data deve comunque rientrare nel "range" previsto per il vaccino inoculato. Infine, sarà possibile effettuare l'operazione una sola volta.