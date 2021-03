Milano da zona rossa ad arancione? Ecco cosa potrebbe accadere

Per il momento non è ancora chiaro se la Regione passerà in zona arancione, ogni decisione verrà presa venerdì 26 marzo

Non è ancora chiaro se nei prossimi giorni Milano e la Lombardia passeranno dalla zona rossa a quella arancione. La decisione verrà presa dal ministero della Salute venerdì 26, in base ai dati del monitoraggio del Comitato tecnico scientifico.

Il cambio di colore è un'ipotesi sul tavolo del governo ma è difficile dire con certezza quanto possa essere probabile. Il fronte coronavirus è ancora parecchio caldo: l'ultimo bollettino di lunedì 22 marzo lasciava trasparire una situazione non proprio tranquilla, anzi. Le difficoltà maggiori si registrano negli ospedali che continuano ad accogliere più pazienti covid di quanti ne riescano a dimettere. Secondo l'ultimo monitoraggio, infatti, nelle strutture sanitarie della regione ci sono 7.774 malati di covid (42 in più rispetto a domenica): 822 in terapia intensiva, 6.952 nei reparti.

Quali sono i parametri per passare in zona arancione

Perché la Lombardia torni in zona arancione (qui le regole relative) prima di Pasqua sarà necessaria dunque una drastica diminuzione del numero dei contagi (molto complicata, tanto che la speranza di andare in zona gialla non viene nemmeno presa in considerazione). Il presidente della giunta regionale, Attilio Fontana, si era però detto ottimista. "Non anticipo niente, ma vedo qualche leggero miglioramento", aveva detto.

Comunque anche se ci fossero le condizioni per passare da zona rossa a zona arancione già da lunedì 29 marzo, Milano e la Lombardia ritornerebbero in rossa il 3, 4 e 5 aprile, per il weekend di Pasqua. Come tutto il resto d'Italia, stando a quanto stabilito dall'ultimo decreto legge in materia, firmato dal premier Mario Draghi il 12 marzo.

Quando finirà la zona rossa a Milano e in Lombardia?

È difficile dire quando finirà la zona rossa a Milano e in Lombardia, nel frattempo si avvicina la data di scadenza delle misure anticovid varate dal governo Draghi. Le regole, infatti, scadranno subito dopo Pasqua ma il premier vuole che vengano rinnovate in anticipo, in modo da non prendere gli italiani alla sprovvista.

Le nuove regole potrebbero essere discusse e varatee ntro la fine della prossima settimana, al massimo, subito dopo il Consiglio europeo. La ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità, Elena Bonetti, auspica che anche in zona rossa le scuole, almeno infanzia e primaria, possano riaprire i cancelli subito dopo le vacanze pasquali.