I camici del cognato di Fontana, rifiutati dalla Regione, sono stati donati alla Croce Rossa di Palermo

I camici di Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, e della sua Paul&Shark (attraverso la Dama Spa) non andranno alla Regione. La donazione di 25 mila camici non è andata a buon fine, la centrale acquisti Aria non ha accettato la fornitura in omaggio.

Si ricorderà il caso dei camici e dei dispositivi che Dama Spa avrebbe dovuto fornire a pagamento a Regione Lombardia, durante il primo lockdown, quando dal Pirellone cercavano disperatamente indumenti e mascherine da "girare" agli ospedali: emergendo il rapporto di parentela tra Fontana e Dini, quest'ultimo convertì in donazione la fornitura, che per quanto riguarda i camici ammontava a 50 mila pezzi. Il governatore, in aula di consiglio regionale, disse di aver convinto lui il cognato a convertire in donazione la fornitura.

Poi, però, la guardia di finanza gliene sequestrava circa 25 mila, sbloccandoli a ottobre 2020. A quel punto Dama Spa è tornata alla carica proprio con Aria, riproponendo in dono questi camici. Stavolta, però, le risposte di Aria sono diverse. Il caso aperto in procura non fa propendere i funzionari regionali per proseguire un rapporto, anche se donatorio.

Alla fine, donare a Regione Lombardia i camici non è stato possibile: così la Dama Spa li ha "girati" alla sede della Croce Rossa di Palermo.