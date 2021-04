I cani che riconoscono il Covid-19 con il fiuto

I cani, se addestrati appositamente, potrebbero individuare, grazie al loro olfatto, le infezioni da Covid. Questa possibilità sarà oggetto di una ricerca della Statale, il cui progetto è stato presentato da Mariangela Albertini, docente del dipartimento di medicina veterinaria, e approvato dal comitato etico dell'ateneo milanese. Il gruppo di ricerca comprende anche Federica Pirrone e Patrizia Piotti. Lo studio sarà svolto in collaborazione con la clinica universitaria di malattie infettive del Sacco e con la onlus Medical Detection Dogs Italy.

Sia gli studi sia le pratiche hanno dimostrato che i cani sono in grado di rilevare la presenza di malattie metaboliche individiando gli odori veicolati dai "Vocs", "composti organici volatili", associati alle patologie. E' stato già dimostrato, per esempio, che i cani possano essere utili come allerta per il diabete e il tumore al polmone.

Nel laboratorio di fisioetologia della facoltà di medicina veterinaria, a Lodi, i cani saranno addestrati ad individuare, attraverso l'olfatto, la presenza dei composti organici volatili associati al Covid-19 su campioni biologici ottenuti da pazienti mediante il consenso informato. Saranno impiegati cani domestici con i loro prorpietari: due Malinois (pastori belga) e un incrocio arrivato dal canile. «Il fiuto è sviluppato in tutte le razze, ma ciò che conta veramente è la voglia del cane di collaborare con il proprietario. Per lui non dev'essere un lavoro ma un gioco», commenta Mariangela Albertini spiegando che non ci sono razze specificatamente adatte a questo genere di impiego.

L'obiettivo? Arrivare, potenzialmente, a formare squadre cinofile operative per accelerare le procedure di screening, anche in occasione di grandi eventi pubblici e privati, nei trasporti, nonché per identificare i focolai in modo rapido.