Cannabis light in regalo a chi è in quarantena a Milano

Cannabis light in regalo ai tanti milanesi rinchiusi in casa perché in quarantena. Questa l'iniziativa di Just Mary, la società italiana di delivery di cannabis light legale e popper.

Chi è in isolamento potrà chiedere di ricevere gratis due grammi di cannabis light (o in alternativa, una boccetta di popper). "Lanciamo la cannabis 'di comunità' - annuncia Matteo Moretti, ceo dell'impresa -, 2 grammi di cannabis light gratis agli italiani che, responsabilmente, rimangono a casa e che, vista la situazione, sono alla ricerca di una maniera di rilassarsi".

Come avere la cannabis light in regalo se si è in quarantena

Per chi volesse ricevere in dono la cannabis legale, la procedura è molto semplice. È sufficiente scrivere in chat, sul sito di JustMary, inviando il proprio certificato di messa in quarantena (o un'autocertificazione) e chiedendo di poter accedere all'iniziativa. "Andremo avanti fino ad esaurimento scorte", assicura Moretti.

"In alternativa alla cannabis light, possiamo consegnare gratuitamente una boccetta di popper, qualora maggiormente gradita - continua il Ceo -. Speriamo di regalare una serata di serenità a chi, dovendo rimanere a casa, vive un momento di difficoltà".

Dalle 18 alle 24, ordinando su JustMary è possibile ricevere a casa cannabis legale e popper, entro 45 minuti dall'ordine. Il servizio di delivery è anonimo e i fattorini della società lavorano in borghese.