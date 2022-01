A Milano è down il sistema che gestisce i tamponi

È in tilt il sistema di Ats Milano che gestisce i tamponi. I malfunzionamenti - secondo quanto appreso da MilanoToday - sono iniziati nel tardo pomeriggio di lunedì e si stanno trascinando per tutta la giornata di martedì 25 gennaio.

Gli hub che somministrano i test, in breve, non riescono a caricare sui server gli esiti delle persone che si sottopongono ai test: chi è positivo - per il momento - non viene registrato come tale e chi si è sottoposto a test per terminare l'isolamento non può mettere piede fuori di casa.

La direzione Welfare della Lombardia ha confermato il disservizio spiegando che sarebbe stato originato da un problema di rete del gestore dell'infrastruttura. Al momento non è chiaro quando l'infrastruttura informatica tornerà a funzionare.

Niente esito dei tamponi: il precedente

Un problema simile si era verificato a Ferragosto 2021 quando era andato down il sistema che gestisce il fascicolo sanitario elettronico della Lombardia. In quel caso l'infrastruttura di Aria (società di Regione Lombardia che gestisce la parte informatica) aveva spiegato che i sistemi erano andati down a causa del grande caldo. "Uno dei data center gestito esternamente - avevano spiegato dall'azienda - ha avuto un malfunzionamento dell’impianto di condizionamento che ha provocato l’indisponibilità di alcuni servizi, tra cui il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico. Il disservizio è in via di risoluzione".