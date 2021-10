Capienza al 100% per teatri e cinema: "Una vittoria importante"

Il commento di Shammah (Parenti) e Forte (Nazionale e Lirico) dopo la decisione del governo di estendere la capienza per i luoghi di spettacolo dall'11 ottobre in zona bianca

Finalmente il governo ha esteso al 100% la capienza consentita nei cinema e nei teatri a partire dall'11 ottobre, purché in zona bianca. Un provvedimento che gli operatori attendevano da un pezzo, soprattutto perché in tanti Paesi europei è già realtà. Anche perché, con uno strumento come il green pass che 'certifica' la negatività al covid o la vaccinazione, continuare con le limitazioni sarebbe stata un'incoerenza.

Di "vittoria importante" parla Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti all'Adnkronos, ringraziando il ministro dei beni culturali Dario Franceschini "che si è fatto carico di capire quali sono i problemi del nostro settore". Ma la regista non rinuncia a 'punzecchiare' l'esecutivo sull'incoerenza mostrata finora: il governo, afferma, "prima ha chiesto il green pass e poi non ha dato il via libera all'apertura totale con il green pass".

Diversamente era andata in altri Paesi tra cui Germania, Israele, Francia, Regno Unito: "Il green pass - prosegue Shammah - lì ha dato immediato diritto ad entrare nei teatri senza distanziamento con le mascherine. Ieri quindi non abbiamo fatto altro che dare corso ad una scelta normale, lineare. E questo sempre tenendo in considerazione che il green pass già di per sé implica la riduzione del pubblico perché ci sono tante persone che non sono vaccinate per scelta o per impossibilità e che, quindi, non vanno a teatro".

Non mancano osservazioni sull'aspetto psicologico: "Bisogna che la gente si senta sicura in un teatro", commenta la direttrice del Parenti: "Bisogna che il mondo del teatro e le istituzioni culturali ci si impegnino nel mandare un messaggio subliminale: porte aperte ai luoghi della bellezza, dell'accoglienza, ai luoghi piacevoli, profumati, curati".

Forte (Nazionale): "Per Natale regalate il teatro"

Sul tema è intervenuto anche Matteo Forte, direttore del Nazionale e del Lirico: "Le notizie sul ritorno alla normalità in materia di capienza ci consentono di guardare al futuro con ottimismo. La voglia di tornare in presenza ad assistere agli spettacoli è infatti forte e concreta", ha dichiarato, lanciando poi un appello agli amanti del teatro: "Per Natale o per un'altra ricorrenza prenotate e regalate biglietti per una rappresentazione teatrale, per un film o qualsiasi altro evento culturale. In questo modo garantirete anche un sostegno reale a chi, ad ogni livello, lavora in questo settore che più degli altri è stato penalizzato dalle restrizioni sul covid".