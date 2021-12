Fontana: "Già 8,5 mln di vaccinati. Speriamo Capodanno in bianco"

"Abbiamo passato un Natale bianco, speriamo di poter garantire anche un Capodanno bianco". E ancora: "Siamo in una situazione abbastanza sotto controllo, per ora i numeri non ci penalizzano ancora. Invieremo i numeri martedì, tutto dipenderà dai prossimi due giorni, ma credo che ci siano buone possibilità di rimanere in bianco ancora per qualche tempo, ma siamo al limite". "Noi in questa occasione ci siamo impegnati tanto, ma i cittadini della Lombardia ancora di più. Abbiamo vaccinato più di 8 milioni e mezzo di persone ed è grazie a loro che siamo abbastanza liberi e in relativa sicurezza".

E' ottimista il presidente regionale Attilio Fontana sulla situazione covid a Milano e in Lombardia. Il numero uno del Pirellone è intervenuto nelle scorse ore al brindisi natalizio del Carroccio, insieme al leader Matteo Salvini.

"I numeri non mi preoccupano, dovessimo passare in zona gialla non sarebbe una situazione drammatica, ma bisogna fare attenzione durante le feste perché la variante Omicron è più contagiosa. Forse dobbiamo stare attenti ai grossi assembramenti, alle grosse feste", ha concluso il presidente Fontana.