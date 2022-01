Perché da oggi in Lombardia serve la carta d'identità per vaccinarsi

Prima il documento, poi la dose. Da oggi, lunedì 24 gennaio, i lombardi dovranno mostrare la carta d'identità negli hub prima di ricevere il vaccino anti covid. Lo ha annunciato il coordinatore lombardo per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, che in mattinata ha visitato il centro vaccini di Gallarate e del Portello, a Milano, insieme al commissario nazionale per l'emergenza sanitaria, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

A chiarire il perché di questa scelta è stato lo stesso ex numero uno della protezione civile: "Da oggi nei nostri centri vaccinali chiediamo la carta d'identità nel momento in cui si avvicina qualcuno per fare la somministrazione", ha spiegato Bertolaso, svelando che "alcuni furbi si presentano con la tessera sanitaria che non è la loro, si fanno vaccinare in nome e per conto di qualcun altro che non vuole farsi vaccinare".

Così, proprio per evitare situazioni del genere, negli hub non sarà più sufficiente mostrare soltanto la tessera sanitaria ma servirà la carta d'identità, che - grazie alla fotografia - rende immediatamente riconoscibile la persona che sta ricevendo il vaccino.

Sempre Bertolaso ha poi annunciato che a breve ci sarà una nuova arma contro il covid. Da febbraio, infatti, nei centri lombardi sarà disponibile anche il vaccino statunitense Novavax, l'ultimo in ordine di tempo approvato dalle autorità sanitarie. "Si potrà essere vaccinati con Pfizer, Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione", ha rimarcato parlando da Gallarate. Per questo motivo non bisogna pensare "che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo il Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali - ha concluso il consulente del Pirellone -, i vaccini sono tutti uguali".