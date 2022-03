Fine stato di emergenza, in Lombardia chiudono alcuni centri vaccinali

La chiusura di 44 centri vaccinali in Lombardia a partire dal 7 marzo. Lo ha deciso la Direzione generale Welfare della Regione con un decreto nel quale vengono anche indicati gli hub che rimarranno operativi.

La scelta, come si legge nel decreto, è legata "alla fine della fase dell'emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022". L'obiettivo della parziale chiusura, inoltre, è quello di "ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario". Il provvedimento indica poi che per questa fase "le Ats dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le cooperative dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta".

"La copertura vaccinale attualmente raggiunta dalla Regione Lombardia - il 91% della popolazione con più di 5 anni con almeno una dose, l’89% con ciclo primario completato - e i 6,8 milioni di dosi booster somministrate ci permettono di riorganizzare i centri vaccinali", afferma l'assessora al Welfare, Letizia Moratti.

"La riduzione dei centri vaccinali a 44 - chiarisce la vicepresidente lombarda - è stata compensata dal maggiore coinvolgimento della rete capillare costituita dalle farmacie e dalle cooperative dei medici di medicina generale. Si liberano medici e infermieri per la ripresa a pieno regime dell’attività ordinaria". Di seguito l'elenco completo degli hub che rimarranno aperti in Lombardia.

Centri vaccinali attivi in Lombardia