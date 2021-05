Il primo centro vaccinale dedicato interamente ai lavoratori

Sarà a Sesto San Giovanni nell'area ex Ercole Marelli. Fino a duemila dosi al giorno di vaccino anti covid, dedicato alle aziende che aderiranno alla campagna per far vaccinare i propri dipendenti

Per Multimedica è il quarto centro vaccinale gestito, ma è il primo in assoluto dedicato alle aziende che hanno aderito alla campagna vaccinale anti covd per i loro dipendenti. Un'opportunità per vaccinare il maggior numero di lavoratori delle aziende lombarde nel più breve tempo possibile. E' stato inaugurato il 7 maggio a Sesto San Giovanni negli spazi dell'ex Ercole Marelli, un simbolo dell'industria milanese e sestese, grazie alla collaborazione con Campari Group.

Un immobile dismesso all'interno della sede Marelli, in viale Edison 50, è stato riconvertito e adattato per trasformarlo in tempi rapidissimi in un centro vaccinale di duemila metri quadrati con dieci linee vaccinali, in grado di garantire fino a duemila inoculazioni di dosi al giorno. E' facilmente raggiungibile anche da Milano grazie alla linea 1 della metropolitana e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 allle 20.

"Il Centro Vaccinale MultiMedica Marelli è il primo hub pensato ad hoc per le aziende, che potranno immunizzare qui i loro collaboratori", dichiara Daniele Schwarz, Amministratore Delegato del Gruppo MultiMedica: "Sentiamo questo servizio come un atto di responsabilità sociale e politica, nel senso nobile del termine: ogni nuovo hub è un passo avanti verso l'immunizzazione di massa, l'unica soluzione che ci consentirà di uscire dalla crisi e tornare a svolgere ciascuno le proprie attività".

Il compendio dell'ex Marelli è stato acquistato nel 2020 dal gruppo Multimedica e verrà riqualificato per realizzare il Marelli Innovation District, che tra l'altro ospiterà la nuova sede dell'Irccs Multimedica.

"Sin dall’inizio pandemia, Campari Group è stata in prima linea nella lotta contro il covid-19 attraverso donazioni, produzione di gel igienizzante quando non era reperibile e attività a supporto di Istituzioni, ospedali e comunità locali nei diversi Paesi in cui operiamo. In continuità con questo impegno, siamo orgogliosi di sostenere il gruppo Multimedica in questa importante iniziativa sul nostro territorio", ha commentato Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group.

"Siamo molto felici - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni - di ospitare sul nostro territorio un nuovo centro vaccini, il primo in Lombardia dedicato ai dipendenti delle aziende: un ulteriore tassello nella campagna vaccinale senza precedenti, che ci vede tutti in prima linea. Il fatto che venga riconvertita un'area dismessa della città da destinare alla battaglia contro il Covid è ancora più significativo degli sforzi messi in campo. Sesto San Giovanni si conferma tra le città d'Italia con più hub vaccinali sul proprio territorio e di questo siamo molto orgogliosi".

"Un supporto prezioso per accelerare la campagna di immunizzazione", dichiara l’assessore alle politiche e abitative del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti: "Il pubblico ha bisogno del protagonismo solidale del settore privato, come quello del Gruppo Multimedica e di Campari, per rafforzare il welfare in questo momento difficile. L’apertura di questo centro vaccinale nell’area Ercole Marelli, riconvertita col supporto di Campari, è una buona notizia non solo per la città e per l’intera area metropolitana, ma anche per il nostro Paese".