Da cinema a hub vaccinale: ecco come si trasforma l'Uci Cinema di Cerro Maggiore (Milano)

Via i film, via i popcorn e le bibite dai frigoriferi. Dentro medici, infermieri e scatole di vaccini. Succede al Movie-in di Cerro Maggiore (hinterland Nord-Ovest di Milano), multisala che è stato riconvertito e presto verrà utilizzato come hub vaccinale. Per il momento è la prima struttura in Lombardia realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, ma non è escluso che nelle prossime settimane ne vengano allestite altre, anzi.

L'idea di trasformare i multisala in centri vaccinali era stata annunciata dalla Uci Cinema a fine gennaio. L'azienda, attraverso una nota, aveva messo nero su bianco i punti di forza delle proprie strutture (a Milano sono sei): le sale sono spaziose, arieggiate e condizionate. Non solo: “Sono ben collegate con i trasporti pubblici e sono dotate di aree di parcheggio, dato che la maggior parte sono situate in centri commerciali”, aveva sottolineato l’azienda che, inoltre, si era detta disponibile ad adattarle “alle eventuali altre necessità specifiche che il processo di vaccinazione richiede”.

E la società, insieme all'Asst Milano Ovest, è passata dalle parole ai fatti: l'hub vaccinale extraospedaliero è stato realizzato al piano biglietteria del cinema, dispone di un ampio parcheggio e si trova letteralmente a poche decine di metri dall'uscita di Legnano dell'autostrada A8 Milano-Varese.