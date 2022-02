Passata l'emergenza Omicron, chiude il centro tamponi covid di Redecesio

Passato il picco dell'emergenza contagi per la variante Omicron, mercoledì 23 febbraio 2022 sarà l'ultimo giorno di apertura del Centro unico tamponi di Redecesio, frazione di Segrate, attivato lo scorso 24 gennaio con la collaborazione delle farmacie comunali e della società comunale Segrate Servizi e grazie al supporto dei volontari carabinieri e alpini.

La struttura di via Verdi è stata in grado di garantire la massima sicurezza agli utenti, assicurando test veloci a tutti i segratesi che ne avevano necessità e in particolare alle famiglie con i figli in età scolare che hanno dovuto gestire le regole del ritorno in classe. "In un mese sono stati effettuati oltre seimila tamponi, pari al 30 per cento di tutti i test fatti nelle due farmacie comunali di Lavanderie e del Villaggio Ambrosiano nell'arco di un anno", spiega l'assessore alla salute Barbara Bianco.

"Si è trattato - prosegue Bianco - di uno sforzo organizzativo ed economico molto importante ma necessario e per questo ringrazio la dirigenza e il personale della Segrate Servizi e i tanti volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che ci hanno aiutato nel gestire l'afflusso al centro e potenziare il servizio. Segrate Servizi gli scorsi giorni ha anche distribuito nelle nostre scuole 18.600 mascherine a prezzo inferiore di quello calmierato, 0,60 euro cadauna contro 0,75 euro, facendo così risparmiare i nostri istituti e proseguendo nella preziosa attività di supporto dell'Amministrazione comunale nella lotta al covid".

I tamponi rapidi torneranno ad essere effettuati nella farmacia del Villaggio Ambrosiano (via San Carlo 6) seguendo questo orario d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 18.45 Il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 la domenica dalle 9 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 19.