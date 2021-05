Chiude modulo cura intensiva in Fiera

Chiude in Fiera, dopo 200 giorni di attività, il primo modulo di cura ad alta intensità, gestito da 7 medici e 19 infermieri dell'équipe dell'Asst dei Sette Laghi.

"Un'ottima notizia - commenta su Facebook il presidente della Lombardia, Attilio Fontana - segno tangibile della pandemia che rallenta e del virus che allenta la presa".

"L'Ospedale in Fiera - prosegue il governatore - è tutt'ora un polmone di salvataggio per la cura specifica dei pazienti covid più gravi, fondamentale per tenere più liberi gli ospedali sul territorio. Agli operatori in servizio, provenienti da tutta la Lombardia, va il nostro immenso grazie".

Il bollettino di lunedì 17 maggio evidenzia ricoveri ancora in calo sia nelle terapie intensive sia negli altri reparti, + 675 contagi e 20.822 tamponi effettuati. A Milano e hinterland si registrano altre 158 persone positive al virus, di cui 64 in città.