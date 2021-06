Chiude anche l'ultima terapia intensiva: 'festa' al San Carlo di Milano

Chiude anche l'ultima terapia intensiva dell'ospedale San Carlo di Milano. Ad annunciarlo con un post gioioso sui social è la stessa Asst Santi Paolo e Carlo.

"News che ci mettono di buonumore e ci fanno finalmente vedere la luce: il reparto rianimazione covid del 10° piano dell'Ospedale San Carlo dell'Asst Santi Paolo e Carlo chiude e finalmente possiamo annunciare che siamo covid free", si legge sul profilo Facebook del presidio ospedaliero.

La lotta al virus

Mentre la campagna vaccinale procede a ritmo spedito, in Lombardia i bollettini quotidiani confermano un costante miglioramento nell'andamento della pandemia. "Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso - aveva scritto martedì la vicepresidente Letizia Moratti - che comunque rappresenta ancora una ferita per tutti noi. Ma stiamo davvero per rivedere finalmente la luce". Il giorno successivo i lombardi morti e positivi al covid sono stati tre, ma si è registrato un ulteriore calo nei ricoveri, anche nei reparti di terapia intensiva.

Secondo uno studio presentato in Regione da Giovanni Corrao, professore ordinario di statistica medica in Bicocca, in Regione i vaccini contro il covid hanno già salvato più di duemila e cento persone tra gli ultra sessantenni. Secondo la ricerca, per questa categoria, grazie alle vaccinazioni, sono stati evitati più di trecento ingressi nei reparti di terapia intensiva, quasi cinquemila ricoveri e oltre diecimila infezioni da covid. Quanto ai decessi, appunto, ne sono stati evitati più di 2.100 tra gli over 60 di cui ben 1.701 tra gli over 80.