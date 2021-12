Troppi casi covid: il sindaco chiude la scuola con un'ordinanza

Aule vuote, classi off limits. Il sindaco di Bollate, Fracesco Vassallo, con un'ordinanza urgente ha disposto la chiusura della scuola primaria Marco Polo, che ospita oltre 200 alunni. La decisione, valida per i giorni 21 e 22 dicembre, si accompagna - si legge in una nota del comune - alla "sospensione da oggi del servizio pre e post scuola sempre per la primaria", che si trova nella frazione di Ospiate.

L'ordinanza sindacali, sottolineano dall'amministrazione, si fonda sui numeri dei casi covid registrati nell'istituto. "Sono 4 su 10 le classi in quarantena della scuola Marco Polo. Mentre 2 sono le classi in sorveglianza con testing" e ciò con gli alunni in presenza dopo test negativo, da ripetere al quinto giorno.

E ancora: "Per quanto riguarda il servizio pre e post scuola, ci sono un alunno in quarantena e 11 in sorveglianza con testing. Per il servizio post scuola, ci sono un alunno in quarantena e 12 in sorveglianza con testing".

"Si precisa - conclude la nota del comune - che l'ordinanza sindacale riguarda solo il plesso Marco Polo in quanto i numeri aggiornati ad oggi negli altri istituti, comprese materne paritarie e comunali, non presentano una criticità tale da prevederne la chiusura".