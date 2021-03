Milano, in 27 ai tavoli del ristorante (già chiuso due volte): multe per i clienti e il titolare

Controlli della polizia in un locale di via Bessarione. Norme anti covid violate e multe

Tutti ai tavoli, nonostante il coprifuoco e nonostante i divieti. Gli agenti del commissariato Mecenate hanno chiuso nella notte tra domenica e lunedì il bar ristorante "Contigo" di via Bessarione a Milano.

Il blitz dei poliziotti è scattato poco dopo la mezzanotte e all'interno del locale sono stati trovati 27 clienti comodamente seduti ai tavoli a mangiare e bere, nonostante le norme anti covid impongano la chiusura di bar e ristoranti e nonostante il coprifuoco fosse scattato da oltre due ore.

Gli agenti hanno quindi identificato e multato tutti i presenti. La stessa sorte è toccata anche al titolare, un egiziano 29enne, a cui i poliziotti hanno anche consegnato un provvedimento di chiusura di 5 giorni.

Non è la prima volta, tra l'altro, che il "Contigo" finisce nel mirino della polizia. Già a febbraio 2020 e a ottobre 2019, il locale era stato chiuso - in entrambi i casi per 15 giorni - dopo alcune risse che si erano verificate dentro e fuori dal bar.