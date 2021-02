Focolaio a Milano in un asilo alla Barona: 11 positivi, 4 bambini e 7 maestre

Non chiude l'asilo nido di via Lope de Vega, alla Barona, adiacente alla scuola d'infanza in cui è stato individuato un focolaio di Covid. Lo rende noto Ats Città Metropolitana di Milano, secndo cui il nido «ha ingresso differente» rispetto alla scuola d'infanzia «e quindi nessun collegamento con quest'ultima»

Non chiude l'asilo nido di via Lope de Vega, alla Barona, adiacente alla scuola d'infanzia in cui è stato individuato un focolaio di Covid. Lo rende noto Ats Città Metropolitana di Milano, secondo cui il nido «ha ingresso differente» rispetto alla scuola d'infanzia «e quindi nessun collegamento con quest'ultima».

Nella scuola d'infanzia sono stati riscontrati finora 11 casi positivi (quattro bambini e sette educatrici) nelle cinque sezioni, tutte poste in quarantena. Nel nido un caso positivo riguardante una educatrice. Tutti i bimbi e il perrsonale sarannno sottoposti a tampone. «Per alcuni casi, anche in virtù delle ultime indicazioni da parte di Regione Lombardia, è stato disposto il sequenziamento virale per accertare se vi sia la presenza di varianti che, qualora rilevate, richiederanno l’adozione di ulteriori misure», precisa Ats.

In precedenza il Comune di Milano aveva fatto sapere che la scuola d'infanzia era stata chiusa per la positività ora confermata da Ats, non così il nido, che presenta una sezione in quarantena. I sindacati di Palazzo Marino avevano chiesto la chiusura anche del nido. «La mancata chiusura del Nido, dove sono presenti le commesse comuni alla scuola dell'infanzia e la presenza di numerosi fratellini e sorelline dei bimbi della scuola d'Infanzia, potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di trasmissione del virus dentro e fuori la struttura», avevano dichiarato Stefano Mansi (Rsu Comune di Milano) e Gianluca Cangini (Rls Comune di Milano). A Bollate intanto, per la variante inglese di Covid, sono state chiuse tre scuole.