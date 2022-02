Stanno chiudendo i punti tampone di Milano

Diminuisce la pressione sugli ospedali, cala il numero dei positivi e chiudono anche i punti tampone. Oggi, venerdì 11 febbraio, sarà l’ultimo giorno di attività per gli hub di Rho Fiera e di Trenno (dove però prosegue l’attività vaccinale). Il fatto è stato comunicato da Ats Milano che ha puntualizzato come, nonostante la disponobilità dei test, i medici di base riescano a prenotare il tampone di fine isolamento per i propri assistiti nel giro di 24 ore.

Due punti tamponi sull'orlo della chiusura ma la situazione potrebbe presto cambiare: "Dato lo scarso numero di richieste, da lunedì 14 febbraio verranno anche rimodulati gli orari di accesso diretto agli altri punti tampone", hanno spiegato da Ats.

Nel frattempo la Lombardia, arrivata un paio di settimane fa a un soffio dalla zona arancione, sembra essere a un passo dalla zona bianca.

I parametri per i cambi di fascia di rischio per l'emergenza covid sono stati ridisegnati dal governo Draghi, che ha stabilito che per il bianco sono necessari un'incidenza settimanale non superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista - oltre che un tasso di occupazione sotto il 10% per le terapie intensive covid e sotto il 15% per i reparti ordinari.

I dati dei bollettini quotidiani fotografano un'epidemia in fase di recessione e per questo è lecito sognare. A giovedì 10 febbraio il tasso di positività dei tamponi era inferiore al 9% - l'incidenza al momento resta comunque troppo alta -, i ricoveri in terapia intensiva erano 181 e nei reparti ordinari 2.272, con un calo di 121 in 24 ore. Stando ai limiti previsti dal decreto nelle terapie intensive lombarde non devono esserci più di 181 persone - e quindi il primo parametro ormai è centrato - e i reparti devono curare non più di 1.568 pazienti, una soglia che se il calo di ricoveri proseguisse a questo ritmo non sarebbe così lontana.