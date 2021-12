"200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie. Terrorismo giornalistico"

"Santo Stefano, ore 10 a Milano. 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese". A scrivere l'accusa contro la stampa su Twitter è il professor Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione generale dell'ospedale San Raffaele di Milano il quale allega una fotografia di una coda davanti a un farmacia milanese per i tamponi.

È un copione fotocopia che si ripete in quasi tutte le farmacie di Milano e hinterland che effettuano test rapidi per il covid (un antigienico che fornisce una risposta nel giro di 10-15 minuti, 15 euro, ndr). Non sono tutti no vax che hanno bisogno di green pass, generalmente sono persone che hanno qualche sintomo riconducibile al coronavirus, contatti stretti o chi ha incrociato un positivo e vuole avere una certezza in più prima di incontrare amici e parenti.