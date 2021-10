Effetto green pass: lunghe code dei novax nelle farmacie di Milano

Lunghe code fuori dalle farmacie e tamponi "last minute" pressoché introvabili. È l'effetto green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro che si è verificato a Milano e hinterland a partire da venerdì 15 ottobre. Già perché chi non si è ancora voluto vaccinare ha un solo modo per ottenere il green pass e quindi continuare a lavorare regolarmente: è obbligato a sottoporsi continuamente a tamponi (questa certificazione verde scade dopo 48 ore).

Per il momento non si registra nessuna situazione di particolare criticità ma la richiesta è aumentata in modo considerevole e si teme che nelle prossime settimane si possano verificare carenze se il numero di vaccinati non aumenterà. Questo perché la misura, per il momento, è in vigore fino al 31 dicembre. Non solo: non è chiaro se successivamente sarà prorogata.

Sebbene in Lombardia oltre il 90% della popolazione over12 sia vaccinato il numero di test antigienici rapidi processati è aumentato vertiginosamente negli ultimi giorni. Tutti i test sono registrati e i risultati, per consentire l'erogazione del certificato verde, sono centralizzati e rientrano nel bollettino che quotidianamente viene elaborato e diramato dal Ministero della Salute. Dal 1° al 13 ottobre in tutta la Lombardia ne sono stati processati oltre 445mila, praticamente circa 34mila al giorno. A partire dal 14 ottobre, la vigilia del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, la curva dei tamponi rapidi processati ha iniziato a salire: 46mila giovedì, 85mila venerdì, 83mila sabato e 75mila domenica. Un numero che potrebbe stabilizzarsi nei prossimi giorni e settimane.

L'obiettivo, comunque, resta quello di spingere gli indecisi a farsi iniettare il siero anti-Covid e per questo Federfarma ha elaborato un'iniziativa per accelerare l'ampliamento della della copertura vaccinale: offrire un tampone gratis se la persona accetta di prenotare contestualmente la vaccinazione.