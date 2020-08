"A Malpensa due ore e mezza per fare il tampone": il racconto di una coppia di ritorno dalla Spagna

Due ore e mezza di attesa per fare il tampone, un serpentone di almeno 500 persone in coda. Questa l'esperienza di una coppia in arrivo all'aeroporto di Malpensa dopo essere tornata da Minorca.

I due coniugi, arrivati nello scalo del Varesotto con il loro bambino di due a anni e mezzo, si sono sottoposti al test che è obbligatorio per tutti i viaggiatori di ritorno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. "Quando siamo usciti dall'area arrivi - racconta all'Ansa Andrea O., di Crema - ci siamo trovati di fronte alcune centinaia di persone in coda, almeno cinquecento: gli addetti della Protezione civile ci hanno detto che sarebbero state necessarie circa due ore e mezza".

"Stavamo per andare direttamente a casa - continua l'uomo - pronti a fare il tampone privatamente, ma ci hanno detto che avendo un bambino ci avrebbero fatto saltare la fila. Così è stato, in cinque minuti abbiamo fatto il tampone nel gazebo, dove c'erano circa 25 addetti al test, con le tute bianche e le visiere. È stato facile per noi, ma molti altri boccheggiavano al caldo. Per non dire di una coppia di piemontesi, furiosi perché il tampone loro non potevano farlo a Malpensa".

Come prenotare il tampone

I test per il covid vengono effettuati sia a Linate che a Orio e Malpensa. Tuttavia, come evidenziato dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera "il percorso preferenziale per realizzare il tampone rimane dunque il contatto diretto con le Ats di riferimento in base al proprio domicilio, attraverso le quali si può compilare comodamente un modulo di segnalazione o prenotare telefonicamente l’effettuazione del test molecolare indicando la data di arrivo in Italia. La richiesta viene processata tempestivamente e fissato l’appuntamento nel presidio più vicino a casa, anche con la formula del 'Drive Trough'". Nell'attesa del test i viaggiatori dovranno rispettare le principali norme anti covid anche se per loro non è previsto alcun isolamento.