A Milano code di over 75 sotto la pioggia per vaccino. E un'anziana cade

Ancora disagi per le persone in attesa di ricevere le dosi

Ancora disagi legati alla campagna vaccinale. Nella mattina di lunedì 12 aprile fuori dall'ospedale militare di Baggio a Milano si sono formate, sotto la pioggia, code di over 75 in attesa di ricevere la propria dose. Un'anziana, inoltre, mentre era di ritorno a casa, dopo l'inoculazione, è scivolata cadendo sul marciapiede e ferendosi a un polso.

Nel nosocomio di via Saint Bon, gestito dai presidi Ss. Paolo e Carlo e dall'Esercito Italiano e dove è iniziata la 'fase massiva' delle vaccinazioni, gli anziani hanno dovuto aspettare a lungo in coda, come hanno fatto sapere Asst e ospedale di Baggio, per via del raddoppio delle linee vaccinali previste nel centro, dove si è passati dalle 6 della scorsa settimana alle 12 di lunedì.

Le tante persone presenti, spesso accompagnate in auto da familiari, complice anche il maltempo, hanno contribuito a creare ingorghi, tanto che la polizia locale verso le 10 è dovuta intervenire per gestire la circolazione. Ad essere duplicato, fortunatamente, all'ospedale di Baggio è stato anche il numero di vaccini effettuati, dai 600 di domenica ai 1200 di lunedì.

Alcune code sono state registrate anche al drive through del Parco Trenno, dove sono previsti 480 vaccini suddivisi in 4 linee rispetto alle 2 della scorsa settimana: dal 12 aprile in questo centro, gestito da Esercito e Asst Ss. Paolo e Carlo, si lavorerà sette giorni su sette, dalle 8 alle 20.

La signora caduta in via Saint Bon, che stava rincasando dopo aver osservato il necessario periodo di osservazione ed è scivolata schivando un passante, è stata soccorsa dai medici militari, per poi essere trasportata in ambulanza all'ospedale San Carlo, dove è stata subito medicata per una ferita al polso.