Al via le prenotazioni di vaccino anti covid per i bambini over 5

Da domenica 12 dicembre aprono le prenotazioni del vaccino anti covid anche per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni di età. L'annuncio è arrivato venerdì pomeriggio da regione Lombardia, che ha organizzato la campagna vaccinale per i più piccoli "dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del ministero della salute".

Le somministrazioni partiranno da giovedì 16 dicembre, con qualche attenzione particolare. "In Lombardia - ha spiegato la vicepresidente ed assessore al welfare, Letizia Moratti - la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno".

"Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre - ha chiarito la numero due del Pirellone - si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica".

Come già accaduto per i più grandi, la regione ha deciso anche di organizzare una sorta di "maratona social" per rispondere a tutti i dubbi e le perplessità dei genitori. "Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli - ha rimarcato la Moratti - regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #Stopaidubbi speciale bambini. Riteniamo importante e doveroso, infatti, spiegare e rispondere alle domande con l'ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli".

Alla diretta, infatti, prenderanno parte medici e specialisti che parleranno direttamente con i genitori, che potranno inviare le loro domande sulla pagina Facebook di Lombardia notizie o al numero WhatsApp 3346324686.

Il covid e i bambini

Vaccinare i bambini 5 11 anni contro il covid è inutile? Falso perché "anche se in misura minore rispetto all'adulto, nell'età infantile l'infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute". Lo spiega l'Istituto superiore di Sanità rispondendo alla fake news sui bambini che non si ammalano di covid e se si ammalano non muoiono. I numeri confermano il contrario.

Dall'inizio dell'epidemia nella fascia 6 11 anni ci sono stati oltre 263mila casi, 1.453 ricoveri in reparti ordinari, 36 ricoveri in terapia intensiva e 9 decessi. E nelle ultime settimane il numero di contagi in questa fascia di età è nettamente in crescita. A fronte di questo il vaccino "si è mostrato efficace nel ridurre di circa il 91% il rischio di infezione" spiega l'Iss.

Circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. Inoltre anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni quali la sindrome infiammatoria multisistemica (una malattia rara ma grave che colpisce contemporaneamente molti organi), e quello che viene definito "long covid", e cioè la comparsa di effetti indesiderati a distanza di tempo".

Gli effetti collaterali del vaccino sui bambini

Per quanto riguarda gli effetti collaterali "come per tutti i farmaci e i vaccini anche quelli messi a punto contro il covid presentano un rischio di effetti collaterali. La sicurezza dei vaccini anti covid è monitorata continuamente dalle agenzie regolatorie di tutto il mondo, e anche per le fasce più giovani il rischio di eventi avversi gravi è risultato molto raro. Il rischio di eventi avversi deve essere confrontato con quello di incorrere nelle conseguenze dell'infezione, ed è su questa base che viene calcolato il rapporto rischi-benefici da parte delle agenzie regolatorie. L'Ema, l'agenzia regolatoria europea sui medicinali ha concluso che il rapporto tra benefici e rischi è positivo anche per la fascia d'età 5-11 anni".

Le informazioni di sicurezza oggi disponibili riguardano non solo i 3000 bambini che hanno ricevuto il vaccino nell'ambito della sperimentazione clinica, ma comprendono anche i primi dati raccolti negli oltre 3 milioni di bambini di 5-11 anni già vaccinati negli Stati Uniti. Nessuna paura dunque a sottoporre i più piccolo al vaccino pediatrico approvato dall'Ema, quello di Pfizer-Biontech, che ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna). Nel caso dei più piccoli però la dose è di circa un terzo rispetto agli altri. La vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l'una dall'altra". Quanto agli eventuali effetti collaterali, "nel braccio dove è stata fatta l'iniezione - spiegano gli esperti Iss - potrebbero verificarsi dolore, rossore e gonfiore. Potrebbero inoltre manifestarsi sintomi quali stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre e nausea. Tali sintomi sono generalmente di lieve entità e si risolvono nel giro di 1-2 giorni".

Riguardo a eventuali processi infiammatori che potrebbero provocare cambiamenti nel sangue, l'Iss chiarisce che "non ci sono studi che hanno dimostrato una correlazione tra il vaccino e questo tipo di problemi". Quanto all'indebolimento del sistema immunitario infantile, l'Istituto spiega che "il sistema immunitario dei bambini è 'programmato' per reagire a possibili pericoli già dalla nascita. Il vaccino anti covid, così come gli altri, 'insegna' al sistema immunitario a riconoscere l'agente infettivo prima dell'effettiva esposizione, contribuendo così a rafforzarlo".

La struttura del commissario Francesco Figliuolo ha programmato la distribuzione delle prime 1,5 milioni di dosi di vaccino ad uso pediatrico a partire dal prossimo 15 dicembre destinate ai 3,6 milioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinabili: sarà data priorità a chi ha elevata vulnerabilità ed a quelli conviventi con soggetti immunodepressi o con elevata fragilità al covid.