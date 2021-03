Come prenotare il vaccino a Milano e in Lombardia con Poste Italiane

Dopo i tanti disguidi e disservizi della società della Regione, Aria, il cui cda si è dimesso in blocco, a Milano e in Lombardia, come già in altre parti d'Italia, presto sarà possibile prenotare i vaccini anti covid attraverso la piattaforma di Poste Italiane.

Quando si potrà prenotare con Poste Italiane in Lombardia?

Dopo un weekend di caos, lo scorso lunedì era stato il leader della Lega Matteo Salvini ad annunciare che Il sistema che gestisce le prenotazioni dei vaccini anti covid di Aria Lombardia — software che ha causato numerosi disagi— sarebbe potuto essere sostituito "entro la fine della settimana". Al momento però una data certa non è ancora stata comunicata anche se l'ipotesi è che il nuovo sistema di prenotazioni possa partire anche in Lombardia (è già attivo in altre cinque regioni) dai primi di aprile.

"Con Poste - aveva detto il dg di Aria Lorenzo Gubian nei giorni scorsi in Commissione Bilancio al Pirellone - si pensa di essere pronti nella prima settimana di aprile: in questi giorni si sta andando a individuare tutti i centri vaccinali massivi che saranno gestiti da Poste".

Come prenotare il vaccino in Lombardia con Poste Italiane

La piattaforma di Poste dovrebbe essere destinata ai lombardi che non rientrano nelle categorie prioritarie, come over 80, soggetti fragili e personale scolastico. Quando, a breve, verrà resa disponibile, sarà possibile prendere gli appuntamenti per ricevere la somministrazione del vaccino direttamente online oppure attraverso il call center, al numero 800.009.966 (che risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 tranne festivi), gli sportelli bancomat di Poste e, infine, attraverso il tablet che i postini hanno in dotazione.

Per prenotare sarà necessario essere in possesso soltanto della propria tessera sanitaria in corso di validità e di uno smartphone su cui ricevere le comunicazioni circa la data della vaccinazione.