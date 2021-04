Cosa succederà queste'estate? Il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana nè quasi certo: “Se arriveranno i vaccini l’estate sarà sicuramente migliore del 2020”. Lo ha sottolineato il presidente pubblicando su Facebook un colloquio con i giornalisti di Cremona.

“Se arrivano i vaccini tra fine giugno e metà luglio almeno una dose l’abbiamo data a tutti, poi concluderemo la seconda. Dopo la prima dose la tranquillità è già notevole”, ha ricordato Fontana. Secondo il piano reso noto dalla Regione nelle scorse settimana il primo giro di vaccinazioni potrebbe chiudersi, nelle migliori condizioni, il 18 luglio.

Sulle vaccinazioni in Lombardia “abbiamo dato una accelerazione anche per provare concratamente il sistema e ha funzionato molto bene: abbiamo superato i 65mila vaccini in un giorno. Settimana prossima aumenteremo l’asticella verso l’alto”, ha sottolineato Fontana. Il presidente ha ricordato la necessità di avere “i vaccini: il vero limite è quello. Il generale Figliuolo sta rispettando la parola, sta dicendo quali sono le dosi ed effettivamente quelle dosi arrivano. Siamo convinti che si potrà andare alla soluzione dei problemi”.