La campagna per vaccinare i rifugiati e l'andamento della pandemia in Lombardia

La guerra russa in Ucraina e l'emergenza conseguente ha inevitabilmente spostato i riflettori dalla pandemia, che per fortuna continua a presentare numeri in calo, merito anche dei vaccini. A fare il punto in Lombardia sul covid è stato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti-covid in regione. Sul fronte dei vaccini anti-covid "la Lombardia ha numeri impressionanti, tra i migliori al mondo in particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della regione".

"Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l'ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi", ha spiegato. Il 'modello lombardo' in tema di vaccinazioni è stato caratterizzato dai grandi hub che si sono rivelati efficaci ed efficienti, ha detto.

"L'organizzazione è cruciale quando si deve affrontare una campagna vaccinale e una lotta alla pandemia. Ed è più facile organizzare una macchina così complessa in Lombardia che in altri territori. Perché qui, nel dna, c'è la capacità di organizzarsi e fronteggiare le situazioni più critiche", ha continuato. Bertolaso si è detto disponibile a "dare una mano in futuro, magari in altri campi, visto che la lotta al covid al momento è sotto controllo, ne sarò onorato. Per me è stato un vero privilegio lavorare per 13 mesi in questa bellissima Regione. E di questo ringrazio il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti per avermi dato questa possibilità".

La campagna vaccinale per gli ucraini

Ora la campagna vaccinale, che non si ferma, riguarderà in parte anche la popolazione ucraina che in Italia sta trovando rifugio in queste ore. Chi arriva dall'Ucraina avrà tamponi e vaccinazioni covid gratis con accesso diretto presso tutti i centri vaccinali attivi, come ha assicurato l'assessore regionale al welfare Letizia Moratti. In questo senso, Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano nei giorni scorsi ha avvertito che le conseguenze delle bombe potrebbero aggravare la gestione della pandemia covid.

"La guerra è sempre un disastro. In pandemia è ancora più drammatica. In Ucraina - ha rivelato - c'è poco più il 30% di vaccinati. E ora intere città sono nei rifugi sotto terra, nelle condizioni più difficili. Abbiamo imparato tutti a capire cosa può significare. C'è il rischio anche che gli acquedotti possano essere danneggiati, con i pericoli di inquinamento idrico. Storicamente la guerra si accompagna sempre alle malattie. Tutti i conflitti fanno malissimo sul piano delle epidemie e fanno malissimo al controllo sanitario nelle popolazioni".