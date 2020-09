Riaprono le scuole. Ma chi non può frequentare e non ha il computer a casa?

In attesa della riapertura delle scuole il 14 settembre, che cosa ne è degli studenti e delle studentesse che da una parte non potranno recarsi negli edifici scolastici e dall'altra sono privi di device tecnologici per seguire le lezioni in modalità e-learning? Se lo chiede Elisabetta Strada, consigliera regionale dei Lombardi Civici, ricordando di avere promosso un ordine del giorno, a luglio 2020, in occasione dell'assestamento di bliancio 2020-2022, proprio su questo argomento.

L'ordine del giorno, approvato all'unanimità dal consiglio regionale, impegnava la giunta a sostenere il superamento del cosiddetto digital divide, ovvero la "distanza" tra la popolazioione dotata di strumenti tecnologici e quella che ne è priva, per gli scolari da 6 a 18 anni.

«Martedì in aula consigliare mi auguro di ricevere conferma dalla giunta che siano stati rispettati gli impegni presi a luglio per una riapertura tecnologicamente adeguata dell’anno scolastico», dichiara Elisabetta Strada: «La scuola riparte il 14 settembre, ma per diverse ragioni (strutturali e/o di distanziamento sociale) non tutti gli studenti di tutte le scuole lombarde potranno essere tutti i giorni in aula e certamente non tutti dispongono ancora di adeguati device tecnologici per seguire le lezioni in modalità e-learning, come evidenziato durante il periodo di lockdown».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordine del giorno, concretamente, impegnava la giunta a realizzare la mappatura circostanziata degli studenti sprovvisti per difficoltà economiche degli strumenti digitali necessari (pc e tablet), e di quelli ospitati nelle comunità protette, e prevedeva l’acquisto e la distribuzione, tramite le scuole, degli strumenti informatici necessari agli studenti beneficiari, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di consentire loro di poter accedere alla formazione a distanza ed evitare una condizione di palese disuguaglianza, garantendo un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione quale è quello allo studio.