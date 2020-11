Meno biglietti Atm venduti: il Comune di Milano perde 310 milioni di euro

A causa della pandemia e del conseguente crollo nella vendita dei biglietti Atm, il Comune ha circa 310 milioni di euro di mancati introiti. A denunciare la situazione, durante la commissione consiliare online di martedì, l'assessore ai trasporti, Marco Granelli, che ha anche spiegato come per far fronte alle perdite circa 90 milioni dovrebbero essere stanziati dal Governo.

Granelli ha anticipato "quanto illustrerà l'assessore al Bilancio Roberto Tasca nei prossimi giorni presentando il consuntivo". A oggi il Comune ha ricevuto dal fondo nazionale per il trasporto "circa 43 milioni che fanno parte del primo decreto del governo di 500 milioni che è stato ripartito dalle regioni. Questa è la prima tranche", come ha spiegato l'assessore.

Dovrebbe poi arrivare una seconda e più sostanziosa tranche da 500milioni di euro. Il contributo per i mancati incassi legati alle vendite dei biglietti Atm si dovrebbe a quel punto assestare attorno ai 90 milioni, "ma si tratta ancora di una stima", come ha puntualizzato a Granelli, mettendo in luce anche che nel frattempo Palazzo Marino ha avanzato un'ulteriore richiesta di contributi per il tpl che riguarda i potenziamenti del servizio.

"Abbiamo chiesto 11 milioni", ha chiarito ancora l'assessore, "cifra che speriamo ci venga corrisposta a partire dal secondo decreto del governo di 300milioni che dovranno essere ripartiti dalla regione". Il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale ha manifestato la sua poca soddisfazione per il quadro illustrato: "Il Governo, se va bene, rimborserà appena un terzo della perdita di Atm e i milanesi dovranno accollarsi 200 milioni di perdita nel bilancio comunale".