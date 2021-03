Lombardia, ecco tutti i comuni che passano in zona arancione rinforzata

Ecco tutti i comuni in arancione rinforzato in Lombardia

Un pezzo, grande, di Lombardia passa in zona arancione rinforzata. Nel primo giorno di zona arancione "normale" per la regione, il presidente Attilio Fontana ha infatti firmato una serie di ordinanze che impongono divieti e restrizioni più severi per una grande fetta di territorio regionale.

La decisione, stando a quanto appreso, si è rivelata necessaria per cercare di fronteggiare l'aumento dei contagi e l'avanzata delle varianti. I comuni entreranno in zona arancione dal 3 marzo, mentre Mede, Viggiù e Bollate dal 4 marzo, perché fino al giorno precedente saranno zona rossa.

I comuni in zona arancione rinforzata

Le ordinanze riguardano i territori di Como, Milano, Mantova, Cremona e Pavia. Ecco nel dettaglio tutti i comuni lombardi che dal 3 marzo saranno in zona arancione rinforzata:

Tutti i comuni della provincia di Como;

Comuni in provincia di Mantova: Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere;

Comuni in provincia di Cremona: Cremona città, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta;

Comuni in provincia di Pavia: Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo, Viggiù (dal 4 marzo);

Comuni in provincia di Milano: Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile;

I comuni già in arancione rinforzato

In più, fino al prossimo 10 marzo, restano in zona arancione rinforzata tutti i comuni interessati già dalla precedente ordinanza del presidente lombardo, Attilio Fontana. E quindi:

Tutta la provincia di Brescia;

Comuni in provincia di Bergamo: Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Villongo, Castelli di Calepio, Credaro;

Comune in provincia di Cremona: Soncino.