Impennata di casi di covid (+80%) e influenza (+95%)

Nel mese appena trascorso, la Lombardia ha visto un'impennata dei casi di Covid-19 (+80%) e di influenza (+95%). Si calcola che siano state contagiate circa 160mila persone, di cui quasi 13mila positive al virus Sars-Cov-2: questo sta creando difficoltà ai pronto soccorso, che hanno innalzato l'allerta al terzo livello sul "Piano di prevenzione delle sindromi respiratorie", che ne conta sette.

Gli esperti sostengono che i contagi attuali per Covid-19 siano molto inferiori alla realtà, perché molte persone usano tamponi fai-da-te invece dei test ufficiali (e registrati) e perché l'isolamento non è più obbligatorio. Quindi, solo una minoranza dei casi entra nelle statistiche.

Terapie intensive sotto controllo

Per quanto riguarda il Covid-19, più controllato dell'influenza, ci sono 724 ricoverati in area medica – un mese fa erano 431 – e 44 in terapia intensiva (di questi, solo due avevano fatto il richiamo vaccinale e nessuno ha avuto bisogno di respirazione artificiale). Nell'ultima settimana, ci sono stati 120 decessi.

I dati dell'agenzia emergenza urgenza mostrano che le sindromi respiratorie sono più diffuse nelle province di Milano, Monza Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Como, Mantova e Cremona.

Il tasso di vaccinazione, sebbene il siero sia più efficace sia contro le varianti attuali che contro l'influenza, è ancora basso. Nell'ultima campagna vaccinale in Lombardia si sono vaccinate poco più di 400 mila persone, mentre l'anno scorso nello stesso periodo erano più di 650 mila.

Vaccino gratuito

Nella regione, tutta la popolazione ha diritto al vaccino gratuito, senza distinzione di età, salute o rischio. Si può prenotare qui. Anche le normali protezioni personali, come le mascherine nei luoghi affollati o sui mezzi pubblici, aiutano a prevenire l'infezione.

L'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha dichiarato che “la situazione è varia con alcune aree più critiche. Ho chiesto ai direttori generali delle nostre strutture sanitarie di essere presenti nei pronto soccorso per monitorare la situazione, soprattutto durante il ponte dell'Immacolata e nel periodo tra Natale e Capodanno”.

Bertolaso ha fatto un appello ai lombardi, ricordando “quanto sia importante vaccinarsi per prevenire l'influenza e il Covid: entrambi i vaccini sono offerti gratuitamente a tutta la popolazione. Occorre prevenire, programmare e organizzarsi, in modo da affrontare qualsiasi scenario ci si presenti e limitarne il più possibile l'impatto”.