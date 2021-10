Covid, contagi nelle scuole di Milano e Lodi sono stabili: 142 positivi in una settimana

Crescono, ma in una situazione di sostanziale stabilità, le persone isolate per covid in ambito scolastico nel territorio dell'Ats di Milano (che comprendee anche la provincia di Lodi). Lo rende noto la stessa Ats con la consueta statistica settimanale. Sono attualmente isolate 1.746 persone, di cui 1.713 alunni e 33 operatori; la settimana scorsa erano isolate 1.378 persone (aumento del 26,7%, ma due settimane fa erano ancora di più).

Tra l'11 e il 17 ottobre Ats ha ricevuto segnalazioni di 142 casi di tamponi positivi (erano stati 130 la settimana scorsa, aumento del 9,2%): 117 alunni e 25 operatori. 19 le segnalazioni provenienti dalle scuole dell'infanzia, 57 dalla scuola primaria, 40 dalla scuola secondaria di primo grado e 26 da quella di secondo grado. Nei nidi non risultano casi di positività.

Le classi in isolamento sono infine 82 (erano 61 la settimana precedente, aumento del 34,4%): 10 nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, 29 nelle scuole primarie, 25 nelle secondarie di primo grado e 18 in quelle di secondo grado.