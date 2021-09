Coronavirus a scuola: sono 137 i casi positivi tra Milano e Lodi

Dal 13 al 19 settembre sono stati registrati 137 casi positivi nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Lo segnala Ats. Si tratta di 116 alunni e 21 operatori: 13 sono del Nido, 25 della scuola dell'infanzia, 34 della scuola primaria, 27 della secondaria di primo grado e 38 di quella di secondo grado. Le classi isolate invece sono 90: 26 tra Nido e Scuola dell'infanzia, 25 della Scuola primaria, 18 della Scuola secondaria di primo grado e 21 di quella di secondo grado. Il numero totale di persone isolate è 1.793: 1.706 alunni e 87 operatori.

Contagi a scuola: tutto nella norma

Alcuni giorni fa, il direttore generale dell'Ats Milano, Walter Bergamaschi, aveva detto in tv che le classi della Città Metropolitana di Milano che stanno sfruttando la didattica a distanza a causa dei contagi da covid sono circa 90. "Il denominatore è di 2.500 classi, quindi stiamo parlando dello 0,3-0,4% del numero di classi". L'andamento dei contagi, ha spiegato Bergamaschi, è abbastanza lineare dato che tre giorni dopo l'apertura delle scuole le classi in dal erano circa 37.

"È presto per dire" se il vaccino abbia avuto un impatto sulle classi di ragazzi con più di 12 anni, ammette il direttore generale dell'Ats Milano, "anche se già osserviamo un numero minore di classi di superiori rispetto alle altre scuole nel confronto con lo scorso anno, certamente invece vediamo in modo molto chiaro l'effetto del vaccino sul contagio nella popolazione generale".



Per quanto riguarda la diffusione del contagio, "la situazione è sostanzialmente in stallo da diverse settimane, abbiamo un numero di casi che di settimana in settimana si mantiene costante". Il dato "è positivo, se confrontato con lo scorso anno, perché abbiamo avuto i rientri e un ritorno a una vita normale, senza più nessuna forma di mitigazione del rischio. Il dato va letto in questo contesto".