Sempre meno scuole di Milano sono in quarantena

Dopo aver sfiorato la zona arancione la Lombardia è a un passo dalla zona bianca e anche i contagi nelle scuole stanno diminuendo drasticamente. L'andamento delle quarantene nelle tra i banchi della Lombardia "è in netta diminuzione con picchi superiori al 90% nei nidi e nelle scuole primarie", come rileva il report settimanale della Dg Welfare diffuso nella giornata di mercoledì 16 febbraio.

Al 13 febbraio nella regione considerando tutti i cicli scolastici risultano in quarantena 854 classi per un totale 9.341 alunni e 38 operatori. La scorsa settimana la misura restrittiva riguardava 3.533 classi per 43.004 alunni e 2.674 operatori. In una settimana, in pratica, il numero delle classi in quarantena si è ridotto del 75% mentre il numero di alunni costretti a stare lontano dalle classi si è ridotto del 78%.

Nel dettaglio, nell'Ats Milano (province Milano e Lodi) al 13 febbraio sono 341 le classi in quarantena (2.715 alunni e 16 operatori) contro le 1.139 classi (12.553 alunni e 998 operatori) della scorsa settimana. Nei nidi del territorio dell'Ats Milano l'ultimo report rileva 68 classi in quarantena contro le 464 del report precedente mentre alle primarie il numero di classi scende a 129 rispetto alle 358 della scorsa settimana.