Contagi a scuola ancora in discesa: 14-18enni in calo da cinque settimane

Le classi lombarde in quarantena sono 3.533, con 43.004 alunni e 2.674 operatori scolastici in isolamento. Lo rivela l'ultimo monitoraggio sull'andamento della pandemia covid presso la popolazione scolastica, diramato dalla direzione welfare e aggiornato al 6 febbraio. A Milano (inclusa la provincia di Lodi) le classi in isolamento sono 1.139 per un totale di 12.553 studenti e 998 operatori scolastici.

Il trend dei contagi risulta in riduzione in tutte le fasce d'età considerate, rispetto alla settimana precedente, così come era già successo del resto sette giorni fa. Nella fascia 14-18 anni si conferma un decremento già da cinque settimane.

"Anche i risultati dell'ultimo report confermano un risultato in costante miglioramento per quanto concerne il trend dei contagi", commenta l'assessora al welfare Letizia Moratti: "E' una fotografia che permette a studenti e docenti di avviarsi verso la fase decisiva dell'anno scolastico con ulteriore e rinnovata fiducia, soprattutto per quanto concerne la didattica in presenza e tutte quelle condizioni più favorevoli che saranno fondamentali per gli studenti che dovranno affrontare gli esami di fine anno".