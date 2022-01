Scuole, mai così tanti contagi: il monitoraggio durante le feste di Natale

Mai così alti i contagi da covid nella popolazione scolastica della Lombardia. Tutte le fasce d'età sono in aumento nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, quando le scuole erano chiuse. Secondo il monitoraggio diffuso il 13 gennaio dall'assessorato al welfare di Regione Lombardia, l'incidenza di positivi su 100 mila studenti, è stata, nella fascia 14-18 anni, di 3.902 casi (18.462 in numero assoluto) contro i 1.239 precedenti (20-26 dicembre) e i 456 della settimana 13-19 dicembre.

Sempre considerando l'incidenza ogni 100 mila studenti, e confrontando i numeri delle settimane 20-26 dicembre e 27 dicembre-2 gennaio, nella fascia d'età da 0 a 2 anni l'incidenza è passata da 337 a 970 casi; nella fascia 3-5 anni da 482 a 1.076; nella fascia 6-10 anni da 1.248 a 2.509; nella fascia 11-13 anni da 995 a 2.754.

Classi e alunni in quarantena

Nella città metropolitana di Milano, al 2 gennaio 2022, erano in quarantena 42 classi, 233 alunni e 25 insegnanti: la stragrande maggioranza nei nidi e scuole d'infanzia (30 classi, 208 alunni, 22 insegnanti). In Lombardia le classi in quarantena erano 98, di cui 80 nei nidi e scuole d'infanzia. Le misure restrittive hanno visto un decremento, dovuto (come spiega l'assessorato al Welfare) al periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie.