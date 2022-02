Contagi covid a scuola: in Lombardia diminuiscono nettamente

Diminuiscono nettamente i contagi di covid presso la popolazione scolastica in Lombardia. Lo si evince dall'ultimo monitoraggio, messo a disposizione mercoledì 2 febbraio dagli assessorati al welfare e all'istruzione, relativo alla settimana dal 24 al 30 gennaio. Il calo di contagi riguarda tutte le fasce d'età. Intanto si attende il nuovo decreto del governo che dovrebbe cambiare le regole sulle quarantene in ambito scolastico.

Rispetto alla settimana precedente, in particolare, nella fascia da zero a due anni i contagi sono passati da 5.397 a 3.945. Nella fascia da tre a cinque anni, da 12.099 a 8.438. Nella fascia da sei a dieci anni, da 22.296 a 15.851. Nella fascia da undici a tredici anni, da 9.772 a 7.001. Ed infine, nella fascia da quattordici a diciotto anni, da 12.746 a 8.578. In precedenza, fino ai dieci anni d'età i contagi erano ancora in aumento. Ora la diminuzione va dal 26 al 32% a seconda della fascia d'età.

In parallelo diminuisce anche l'incidenza. La più elevata è, ancora una volta, tra i sei e i dieci anni: 3.371 ogni 100 mila abitanti. Comunque più bassa rispetto alla terza settimana del mese di gennaio.

21 mila alunni in quarantena a Milano e Lodi

Nel territorio di Ats Milano (comprendente la città metropolitana di Milano e la provincia di Lodi), in totale vi sono 21.479 alunni in quarantena, di cui quasi la metà nei nidi e scuole d'infanzia: ben 10.409. Nella scuola primaria, gli alunni in quarantena sono 5.848. Nella scuola media, 2.338. Infine, nella scuola superiore 2.864. Per quanto riguarda le classi, sono 1.870 quelle in quarantena, di cui 868 nei nidi e scuole d'infanzia, 519 nella scuola elementare, 212 nella scuola media e 271 nella scuola superiore.

Moratti: "Si conferma importanza vaccinazione"

"La riduzione dei contagi in Lombardia si conferma anche per la popolazione di età scolare con una riduzione dei ragazzi in quarantena e delle classi coinvolte. Una buona notizia per l’attività didattica in presenza, così importante per la formazione delle nuove generazioni. Tra gli studenti, la fascia di popolazione più vaccinata, quella tra i 12 e i 19 anni che ha ricevuto almeno una dose con una percentuale del 90% - di questi circa il 40% ha già ricevuto la booster - è quella che ha l’incidenza dei contagi minore. Un segnale chiaro dell’efficacia dei vaccini e dell’importanza della vaccinazione".