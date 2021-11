Covid, nella prima settimana di novembre crescono i contagi nelle scuole lombarde

Crescono i contagi covid nella popolazione scolastica per la maggior parte delle fasce d'età in Lombardia. Lo si evince dall'ottava settimana di rilevazione dall'inizio dell'anno scolastico (1-7 novembre 2021), secondo il report diffuso dalla direzione regionale Welfare. In particolare, nella fascia 6-10 anni, i casi sono passati da 300 nella settimana precedente a 370 (su una popolazione scolastica di 470 mila alunni), con una incidenza di 79 positivi ogni 100 mila. E' l'incidenza più elevata. Più contenuta la crescita nelle fasce 0-2 e 11-13 anni, mentre i casi di covid diminuiscono nelle fasce 3-5 e 14-18.

Per quanto riguarda le classi in quarantena, al 7 novembre sono 107 in tutto nella città metropolitana di Milano, corrispondenti a 1.952 alunni e 54 operatori scolastici. In dettaglio, nelle scuole d'infanzia e nei nidi ci sono 16 classi, 245 alunni e 25 operatori scolastici in quarantena. Nella scuola primaria, 42 classi, 762 alunni e 12 operatori scolastici. Nella secondaria di primo grado, 27 classi, 556 alunni e 12 operatori scolastici. Infine, nella secondaria di secondo grado, 22 classi, 389 alunni e 5 operatori scolastici.